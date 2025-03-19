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В Одесі попрощалися з убитим активістом Дем’яном Ганулом. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Одесі попрощалися з убитим активістом Дем’яном Ганулом. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
19/03/2025 15:34
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В Одесі відбулося прощання з активістом Дем’яном Ганулом, чия трагічна загибель стала важким ударом для місцевої громади.

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Про це повідомило Hromadske.

“Провести Ганула в останню путь зібралися понад півтори сотні людей. Серед них – військовослужбовці, активісти, родичі та містяни”, – йдеться у повідомленні.

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Під час церемонії одесити принесли державні прапори та червоно-чорні стяги, загортаючи їх навколо себе на знак пам’яті.

“Декілька пострілів були випущені у голову кожного з нас, хто дозволяє собі назвати “руский мир” злом. Кожному українцю, який хоче бути вільним на своїй землі“, – сказав у своїй промові священник.

Дружина загиблого, Жанна Вознюк, подякувала всім за підтримку та зазначила, що смерть її чоловіка – це не лише її особиста втрата, а й велика втрата для Одеси та України, назвавши її “тріумфом зла”.