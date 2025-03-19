У Франківську поліцейські навчали студентів протидіяти вербуванню ворожих спецслужб

18 березня в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу поліцейські провели для студентів лекцію з інформаційної гігієни. Зокрема, на прикладі теракту, що стався 11 березня, правоохоронці пояснили, чому важливо вчасно реагувати на підозрілі повідомлення у соцмережах та інформувати про них відповідні служби.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про що ще говорили поліцейські та які висновки для себе зробили студенти, читайте у матеріалі Суспільного.

Лекцію для студентів університету нафти й газу розпочали з розповіді, як спецслужби РФ через соцмережі вербують підлітків для скоєння терористичних актів і диверсій.

“Вони розповідають про те, що не буде ніякої відповідальності, бо ви — діти. Що ви заробите багато грошей. Між іншим, дітям пропонують настільки великі суми, що навіть для дорослих вони є такими. Тому дехто й погоджується на співпрацю”, — пояснив старший інспектор відділу ювенальної превенції поліції в області Вадим Василецький.

Поліцейський додав: якщо дитина отримала пропозицію заробітку через Telegram або електронну пошту, вона повинна зробити скриншот повідомлення й розповісти про це іншим.

“У разі отримання подібного повідомлення треба звернутися до Національної поліції України або Служби безпеки України. Якщо немає такої можливості, варто хоча б розповісти про це батькам”, — говорить Вадим Василецький.

На прикладі теракту, що стався в Івано-Франківську 11 березня, він пояснив студентам, які наслідки чекають на тих, хто погодиться співпрацювати з “вербувальниками”.

“Вороги не повідомляють нашим дітям про те, що сценарій завершення цього вербування закінчується трагічно, оскільки спецслужби ліквідовують свідків, тобто підривають завербованих громадян. А другий шлях — це є довготривале тюремне ув’язнення. За терористичні акти й незаконні дії з вибухами законом передбачене навіть довічне позбавлення волі”, — сказав Вадим Василецький.

Після лекції студенти поділилися своїми враженнями та висновками.

Першокурсник Ілля Кічкін говорить, що про такі загрози потрібно говорити відкрито, а також важливо знати, як діяти у разі отримання підозрілих повідомлень.

“З цим треба боротися. Добре, що розповіли, як діяти та куди звертатися”, — каже першокурсник.

Студентка Яна Бабій зазначила, що тероризм є одним із найстрашніших злочинів: “Насправді висновки були зроблені ще після публікації новин. Зрозуміло, що тероризм — це найгірше, що може бути”.

Студент першого курсу Роман Підлетейчук каже, що подібні заходи особливо важливі для молоді: “Людям треба повідомляти, особливо студентам, дітям, які навчаються. Вони цього ще не розуміють. Вкласти у свідомість людини, що так не потрібно робити”.

Наприкінці заходу Вадим Василецький повідомив, що з грудня 2024 по лютий 2025 приблизно 50 поліцейських провели для підлітків віком від 14 до 18 років 1500 лекцій на тему безпеки в соцмережах і вербування дітей російськими спецслужбами.

“Нашим дітям потрібно знати, що ворог сьогодні цинічно використовує їх для своєї підривної діяльності. Вони мають на меті залучити молодь до вчинення терористичних актів та диверсійної роботи”, — підсумував старший інспектор відділу ювенальної превенції поліції в області Вадим Василецький.

Куди звертатися у разі підозрілих повідомлень: