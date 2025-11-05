На Калущині зіткнулися дві вантажівки – ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 листопада у Верхнянській територіальній громаді.

Як повідомив Калуський районний відділ поліції ДТП трапилось близько 7:30 год 4 листопада.

“Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля «MAN», 1981 року народження, мешканець Коломийщини, рухаючись заокругленою ділянкою дороги, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого причіп транспортного засобу винесло на смугу зустрічного руху, де відбулось зіткнення з автомобілем «INTERCARGOTRUCR», за кермом якого перебував житель Львівської області”,- кажуть у поліції.