Франківців запрошують на виставу Олексія Гнатковського “Про шо мовчать чоловіки”

Організатори запрошують франківців та гостей міста на популярну моновиставу народного артиста України Олексія Гнатковського “Про що мовчать чоловіки або Дикун forever”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Олексій Гнатковський добре відомий прикарпатській публіці за головними ролями у виставах Івано-Франківського облмуздрамтеатру ім. Франка. Це і “Гуцулка Ксеня”, “Колєда та й плєс”, “Гуцульське весілля” та інші.

Мегапопулярна вистава із віковим обмеженням 16+, франшизу котрої у цілому світі вже побачило понад 10 мільйонів глядачів у близько 50 країнах світу, не залишить байдужим нікого, адже вона наповнена високоякісним гумором та харизмою народного артиста України Олексія Гнатковського. Олексій Гнатковський для широкого загалу став відомим насамперед за виконанням однієї із головних ролей у історичному екшені “Довбуш”.

А тепер він ще й став ведучим головного телешоу осені “Зрадники”.

Вистава “Про що мовчать чоловіки або Дикун forever”, відбудеться у середу 19 листопада, у приміщені Івано-Франківської обласної філармонії імені Ірини Маланюк

Придбати квитки на виставу можна за посиланням https://ivano-frankivsk.karabas.com/pro-shcho-movchat-choloviky-abo-dykun-forever-oleksiy-hnatkovs-kyy-24/order/

