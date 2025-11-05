Актор Івано-Франківського драмтеатру Іван Бліндар зіграв роль Святого Миколая у новому українському фільмі «Вартові Різдва», який вийде в прокат 13 листопада.

Про те, як проходили зйомки фільму, актор розповів в етері радіо «Західний полюс», пише Фіртка.

«Святий Миколай — це добрий персонаж, але й справжня історична особистість. Я навіть консультувався зі священником, бо хотів зрозуміти, що можна, а що не можна робити в образі святого», — розповів Іван Бліндар.

За словами актора, часу на підготовку було небагато — фільм знімали без державного фінансування, тож усі процеси відбувалися у стислих термінах.

«Це комерційне кіно, тож коштів небагато, і часу на підготовку завжди обмаль. Але ми всі зараз у непростих умовах, нема чого жалітися», — зазначив актор.

У фільмі разом із ним знялися Михайло Кукуюк і Станіслав Боклан. Іван Бліндар ділиться, що для нього це стало справжнім професійним подарунком:

«Я давно мріяв попрацювати з Михайлом Кукуюком. Він неймовірний актор, як і Станіслав Боклан — обидва дуже допомагали й ділилися досвідом. Це метри українського кіно. Було відчуття справжньої команди».

За його словами, зйомки проходили навіть у військовій частині, вночі, під час комендантської години.

«Було відчуття адреналіну — бо якщо б оголосили тривогу, то ховались би далеко», — пригадує актор.

Одну зі сцен — де його герой біжить за автомобілем — Іван грав цілий день під спекою в зимовому костюмі.

«То був справжній різдвяний спринт!», — жартує Бліндар.

Актор також розповів про свої дитячі спогади Різдва — коляду, страх перед «чортом» із вертепу та бабусині традиції.

«Баба завжди казала, що не можна слухати музику на Святий вечір — це тепер я знаю, що це не правда», — усміхається Іван Бліндар.

Фільм «Вартові Різдва» — різдвяне фентезі для всієї родини.