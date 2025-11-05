ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Франківська студентка перемогла у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт на тему Революції гідності

Автор: Любов Семанишин
Нагородження переможниці студентського конкурсу в Україні
Днями відбулася церемонія нагородження переможців V Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на тему Революції гідності імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського в межах проєкту «Відзнаки Героїв».

Участь у конкурсі взяли 33 студенти із закладів вищої освіти України, інформує Правда.іф.

Студентка Університету Короля Данила Дарія Сидор посіла І місце з роботою «Історія боротьби за свободу: роль студентства в революційних рухах України, Білорусі, Грузії (на прикладі Революції гідності 2013-2014 років)».

Жінка тримає сертифікат на вулиці восени

Конкурс наукових студентських робіт заснував Національний музей Революції гідності та ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» в межах проєкту «Відзнаки Героїв». Його мета – збереження пам’яті про подвиг учасників Революції гідності, дослідження її впливу на суспільство та підтримка молодих науковців.

«Героїзм учасників революцій мусить бути видимим, поміченим, згаданим. Це дослідження стало можливістю фахово, із науковим керівником-істориком, розглядати складні процеси, з раціональністю та емпатією будувати власні гіпотези щодо участі студентства в протестних рухах і відчувати приналежність до нашої історії, яку ми продовжуємо творити», – зазначає переможниця Дарія Сидор.

«Для мене це не перший досвід співпраці з Дарією. Минулого року вона успішно склала НМТ з історії України на 197 балів, а цього року здобула призове місце на всеукраїнському конкурсі наукових робіт. Упевнений, що це лише початок шляху молодої дослідниці, яка вже на перших курсах демонструє приголомшливі результати», – підкреслює науковий керівник, проректор із навчально-методичної роботи Ярослав Штанько.

Двоє людей стоять у бібліотеці перед книжками
Учасники конкурсу наукових студентських робіт в Україні
Жінка вшановує героїв на меморіалі Небесної Сотні
Презентація в музеї Революції Гідності про свободу

