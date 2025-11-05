Франківська студентка перемогла у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт на тему Революції гідності

Днями відбулася церемонія нагородження переможців V Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт на тему Революції гідності імені Героя Небесної Сотні Сергія Кемського в межах проєкту «Відзнаки Героїв».

Участь у конкурсі взяли 33 студенти із закладів вищої освіти України, інформує Правда.іф.

Студентка Університету Короля Данила Дарія Сидор посіла І місце з роботою «Історія боротьби за свободу: роль студентства в революційних рухах України, Білорусі, Грузії (на прикладі Революції гідності 2013-2014 років)».

Конкурс наукових студентських робіт заснував Національний музей Революції гідності та ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» в межах проєкту «Відзнаки Героїв». Його мета – збереження пам’яті про подвиг учасників Революції гідності, дослідження її впливу на суспільство та підтримка молодих науковців.

«Героїзм учасників революцій мусить бути видимим, поміченим, згаданим. Це дослідження стало можливістю фахово, із науковим керівником-істориком, розглядати складні процеси, з раціональністю та емпатією будувати власні гіпотези щодо участі студентства в протестних рухах і відчувати приналежність до нашої історії, яку ми продовжуємо творити», – зазначає переможниця Дарія Сидор. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28