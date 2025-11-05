У Франківську стартує курс-тренінг із цифрової грамотності

У Івано-Франківську проведуть безкоштовний курс-тренінг «Цифрова свобода з Дією. Smart Українець», який допоможе навчитися впевнено користуватися смартфоном, онлайн-сервісами та головним застосунком країни — «Дією». Перше заняття проводять 7 листопада о 16:30.

Про це розказали організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр.

У команді кажуть: цей курс для тих, хто хоче краще орієнтуватися у цифровому середовищі — від спілкування в месенджерах до отримання державних послуг онлайн.

«Ми показуємо, що технології — це не складно. Якщо розібратися крок за кроком, смартфон може стати справжнім помічником у побуті: оплаті рахунків, записі до лікаря чи зберіганні документів у «Дії», — розповідає менторка програми.

Курс «Цифрова грамотність та Медіа Detox» поєднує годину теорії й годину практики. Учасники дізнаються, як користуватися хмарними сховищами, реєструватися у сервісах, оплачувати комунальні послуги онлайн, безпечно передавати дані та зберігати власну цифрову гігієну.

Під час практичної частини слухачі одразу застосовуватимуть нові знання — створюватимуть облікові записи, тестуватимуть налаштування смартфонів і розбиратимуть реальні життєві ситуації.

Зустріч відбудеться 7 листопада о 16:30 у Гончаренко центрі Івано-Франківськ, за адресою: вулиця Незалежності, 113.

Участь безоплатна — достатньо доєднатися до навчальної групи за цим посиланням. З усіх питань можна звертатися за номером +38 067 276 14 01.