Як на Франківщині працевлаштовують ветеранів

На Івано-Франківщині від початку 2025 року через службу зайнятості влаштувалися на роботу 250 ветеранів. Рівень їхнього працевлаштування в області складає 27% — це на 6% вище від середнього в Україні. Також 113 ветеранів отримали ґранти на відкриття чи розвиток власної справи.

Про це під час засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.

З його слів, наразі послуги служби зайнятості отримують 214 ветеранів. Від початку 2025 року отримали звернення від 726 ветеранів.

Також учасники бойових дій та їхні рідні розвивають власні справи. У межах профільної урядової програми 113 ветеранів отримали ґранти на відкриття чи розвиток бізнесу. На це спрямували 47 мільйонів 400 тисяч гривень, що дозволить створити в області 208 нових робочих місць.

“Учасники бойових дій та їхні дружини отримали ґранти для ведення підприємництва у сферах торгівлі, виробництва хлібобулочних виробів, вантажних перевезень, послуги пекарень, салонів краси, виробництва столярних виробів, технічного обслуговування та ремонту автомобілів, надання медичних послуг”, — розповів Василь Цимбалюк.

Зокрема, такий ґрант отримала дружина військового Олена Мартиміш з Косівщини. Жінка у рідному селищі Кути створила приватну бухгалтерію та відкрила чотири робочі місця.

“Ми супроводжуємо понад 100 суб’єктів господарювання. Працюємо з юридичними компаніями, надаємо консультації громадським організаціям, волонтерським фондам, обслуговуємо реабілітаційний центр для військових, консультуємо і допомагаємо населенню в започаткуванні власної справи. Коли мій чоловік повернеться з фронту, він матиме роботу, буде працювати з нами у нашій приватній бухгалтерії”, — розповідає Олена Мартиміш.

Василь Цимбалюк також додає, що за скеруванням служби зайнятості впродовж 2025 року 48 ветеранів отримали безоплатні ваучери на навчання.

“Найбільше серед ветеранів мають попит такі професії та спеціальності: електрогазозварник, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, фармація, промислова фармація”, — каже Цимбалюк.

З його слів, безкоштовний ваучер на навчання вартує 10 прожиткових мінімумів для працездатних людей, тобто 30 280 гривень. Головна його перевага — у тому, що людина сама обирає освітній заклад та програму навчання. Наразі доступні 156 професій і спеціальностей: від IT-технологій до сільського господарства.