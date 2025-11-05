ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Температура впаде до 12 градусів морозу: коли Україну накриє відчутне похолодання

Автор: Орися Корчун
Погода наприкінці листопада здивує українців значним похолоданням. Подекуди температура повітря впаде до 12 градусів морозу у нічні години.Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв’ю для “Главред”.

Такий прогноз зробила головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту, професорка Вазіра Мартазінова.

Коли в Україні впаде температура?

Метеорологиня розповіла, що вже приблизно з 25 листопада до України прийде різке похолодання. За попереднім прогнозом, воно протримається до щонайменше 3 грудня. Вночі очікуватимуться значні морози.

Мінімальна температура може доходити до – 9… – 12 градусів у нічний час. Денна температура буде близько 0 градусів,
– каже Вазіра Мартазінова.

Також, за її словами, похолодання варто очікувати до кінця другої декади грудня. Тоді вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 6 до 7 градусів морозу, вдень очікується від 3 до 5 градусів тепла.

Яка погода буде у листопаді?

  • За даними Укргідрометцентру, протягом листопада у більшості областей середня місячна температура буде на декілька градусів вищою за норму. У нормі показники будуть у східних регіонах.
  • Загалом листопад є перехідним місяцем від осені до зими. Зазначали, що пора передзим’я починається після стійкого переходу середньої добової температури у бік зниження у першій декаді.
  • Додамо, що у перші дні місяця погода здебільшого була теплою та сухою. Істотних опадів протягом 1 – 2 листопада не було. Але у деяких областях вночі та зранку прогнозували туман.

