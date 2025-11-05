ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті водій Nissan врізався в огорожу та зупинку

Автор: Олег Мамчур
Поліцейські оглядають місце дорожньо-транспортної пригоди вночі
Дорожньо-транспортна пригода сталася 4 листопада близько 17:30 у межах населеного пункту Старий Мізунь, Вигодської територіальної громади.

На місці події поліцейські попередньо з’ясували, що 26-річний водій автомобіля Nissan Pathfinder на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, де допустив зіткнення з дерев’яною огорожею та зупинкою громадського транспорту. Від удару транспортний засіб перекинувся, інформує поліція Прикарпаття.

Унаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та 38-річний пасажир — мешканець громади. Обох доставили до медичного закладу.

Водій тверезий.

Пошкоджений позашляховик після аварії вночі

