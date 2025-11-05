Навчання без бар’єрів: в Івано-Франківську стартував проєкт перекваліфікації ветеранів ФОТОРЕПОРТАЖ

В Івано-Франківському професійно-політехнічному ліцеї на базі Центру ветеранського простору розпочалося навчання в межах проєкту “Навички для інклюзивності: навчання на робочому місці для активізації вразливих груп населення”.

Учасниками програми стали ветерани, учасники бойових дій та особи з інвалідністю, які проходять перепідготовку за напрямом “електромонтер внутрішніх електромереж”, пише Правда.іф.

Підтримка Європейського Союзу та реалізація проєкту

Проєкт реалізується громадською організацією “Український професійний розвиток” у межах мультидонорської ініціативи Skills4Recovery за підтримки Європейського Союзу.

Його мета — допомогти ветеранам та людям з інвалідністю опанувати нові професійні навички, здобути спеціальність і знайти роботу.

Навчання у комфортних і доступних умовах

У Ветеранському просторі все обладнане для потреб цієї категорії людей — від паркомісць і спеціалізованої майстерні до доступних приміщень та вбиралень.

“Ми розпочали цей шлях ще раніше, готуючи спеціалізовану майстерню для осіб з інвалідністю. Сьогодні вона повністю обладнана для потреб цієї категорії населення. Навчання проходить у комфортних умовах, а викладачі мають відповідну кваліфікацію”, — розповіла директорка ліцею Наталія Кішка.

Центр ветеранського розвитку та співпраця з бізнесом

У травні 2025 року при закладі було відкрито Центр ветеранського розвитку, де учні та ветерани проходять виробниче навчання і практику.

Партнерами центру є будівельні компанії міста, які організовують і можливе подальше працевлаштування випускників.

Навчання триває два місяці, після чого слухачі отримують другий або третій кваліфікаційний розряд.

Учасникам програми надається фінансова підтримка у вигляді стипендії, яка є допомогою з доїздом або проживанням.

“За кожним із наших учасників — особлива історія. Але всіх їх об’єднує спільна мета — отримати новий фах, нову професію і відкрити для себе новий шлях у житті”, — наголосила директорка ліцею.

Історії учасників: мотивація і вдячність

Серед учасників — ветерани з різних регіонів України: Івано-Франківщини, Чернівців, Закарпаття, Криму.

Дехто вже виявив бажання залишитися працювати в Івано-Франківську на підприємствах-партнерах.

Один із учасників навчання, Роман Хвилюк з Івано-Франківська, до повномасштабного вторгнення працював товарознавцем. Наразі відчув потребу отримати додаткову спеціальність “електромонтера внутрішніх електромереж”.

“Я прийшов навчитися на електромонтера, бо вважаю, що це дуже потрібна спеціальність. Атмосфера тут дружня, усі хлопці — ветерани, ми підтримуємо один одного. Такі проєкти важливі, бо допомагають нам адаптуватися до мирного життя”, – зазначає ветеран.

Ще один учасник, Костянтин Ваврисюк із Чернівецької області, потрапив на навчання за рекомендаціями ветеранського хабу. Вже маючи досвід у цій сфері, “приємно здивований” високим рівнем викладання.

“Я маю досвід роботи в електромонтажі, але бракувало теорії. Тепер маю змогу вчитися у професіоналів і вдосконалювати свої знання. Це безцінна можливість”, – каже Констянтин.

Відбір і плани на майбутнє

За словами Наталії Кішки, бажаючих навчатись було чимало. Кожен проходив детальний відбір:

“Досить жорсткий відбір на навчання проходять хлопці. Здійснюється анкетування, подаються всі дані та документи, які підтверджують пільгову категорію учасника”.

Наразі в ліцеї сформовано першу групу з 16 учасників, навчання якої розпочалося 13 жовтня.

Адміністрація закладу зазначає, що в майбутньому планується відкриття нових груп, перепідготовка яких фінансуватиметься у межах державної програми. Таким чином, ветерани чи особи з інвалідністю зможуть скеровуватись на таку перепідготовку через центри зайнятості.

