На Прикарпатті під час відпустки трагічно загинув військовий Мар’ян Басараба

4 листопада 2025 року на Івано-Франківщині внаслідок нещасного випадку під час відпустки помер військовослужбовець Мар’ян Басараба.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Ворохтянської селищної ради.

Мар’ян Басараба народився у 1995 році та проживав у Ворохті. З початку повномасштабної війни, з березня 2022 року, він захищав Україну на Донецькому та Херсонському напрямках.

Свою службу Мар’ян розпочав у 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді “Едельвейс”, а згодом став матросом 34 окремої бригади берегової оборони (раніше — 124 окрема бригада територіальної оборони).

За словами рідних, боєць мав повернутися у стрій 6 листопада, проте 4 листопада він помер у Коломийському районі внаслідок нещасного випадку.