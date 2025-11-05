26-річний прикарпатець, перебуваючи в установі покарань, вимагав гроші у іншого арештанта для поповнення «злодійського общака»

У ході досудового розслідування встановлено, що фігурант, перебуваючи в державній установі «Івано-Франківська установа виконання покарань №12» та маючи неабиякий злочинний вплив, використовував свій авторитет у кримінальному середовищі, погрожуючи фізичним насильством, вимагав від іншого ув’язненого гроші – спочатку 3 000, а згодом 5 000 доларів.

Отримані кошти він планував спрямувати до так званого «злодійського общака», пише Поліція Івано-Франківської області.

Під час санкціонованого обшуку підозрюваний намагався перешкодити проведенню слідчих дій, в саме чинив опір слідчому та намагався знищити предмети злочинної діяльності.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо фігуранта за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, скеровано до суду.