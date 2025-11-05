Скільки дітей на Прикарпатті мають статус постраждалих внаслідок війни

Станом на 1 жовтня 2025 року, на обліку служб у справах дітей Івано-Франківської області перебуває 2549 дітей у складних життєвих обставинах, з яких 1926 постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Про це під час засідання членів Конгресу місцевих та регіональних влад повідомила начальниця служби у справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації Марія Євчук, пише Суспільне.

З її слів, від початку повномасштабного вторгнення на Івано-Франківщині 3 тисячі 775 дітей отримали статус осіб, які постраждали внаслідок війни.

Окрім того, на території області проживають дев’ятеро дітей зі статусом реінтегрованих, депортованих або примусово переміщених.

“Восьмеро дітей проживають у рідних сім’ях. Одній надано статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Вона перебуває під опікою рідного брата. Діти отримують освітні, медичні, соціальні, юридичні та інші послуги, що передбачені планом заходів із забезпечення супроводу та реінтеграції дитини”, — розповідає Марія Євчук.

Вона додає, що від початку великої війни на Прикарпаття переїхали 627 дітей-вихованців із закладів цілодобового перебування. Також 436 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перемістилися разом зі своїми законними представниками-опікунами, прийомними батьками та батьками-вихователями.