На Прикарпатті двоє людей отруїлися чадним газом

5 листопада о 07:35 до рятувальників надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох осіб з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».
Постраждали жителі села Космач Косівського району 1965 р.н. та 1974 р.н, пише Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
За попередніми даними, ймовірною причиною отруєння стала несправне пічне опалення в приватному житловому будинку.
Щоб уникнути трагедії:
- Регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів
- Очищуйте димоходи та вентиляційні канали
- Не залишайте працюючі печі або обігрівачі без нагляду
- Встановіть сигналізатори чадного газу