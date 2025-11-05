ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті двоє людей отруїлися чадним газом

Автор: Уляна Роднюк
Руки в червоному светрі серед диму
5 листопада о 07:35 до рятувальників надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію двох осіб з попереднім діагнозом «отруєння чадним газом».

Постраждали жителі села Космач Косівського району 1965 р.н. та 1974 р.н, пише Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

За попередніми даними, ймовірною причиною отруєння стала несправне пічне опалення в приватному житловому будинку.

Щоб уникнути трагедії:

  • Регулярно перевіряйте справність опалювальних приладів
  • Очищуйте димоходи та вентиляційні канали
  • Не залишайте працюючі печі або обігрівачі без нагляду
  • Встановіть сигналізатори чадного газу

