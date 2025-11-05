ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Максим Цуцман із Рожнятова отримав укол від хвороби Дюшена

Автор: Уляна Роднюк
Усміхнений хлопчик дивиться в камеру
12-річному Максиму Цуцману з Рожнятова, який бореться із м’язовою дистрофією Дюшенна, ввели життєво необхідний укол, вартість якого становить 120 мільйонів гривень.

“Не вірю, що пишу це. Ми це зробили!”, — пише мама хлопчика Іванна Цуцман.

Максим Цуцман подякував усім, хто долучився до збору:

“Дякую кожному за те, що допомагали назбирати на цей укол, і за те, що молились. Якби не ви, ми би так швидко не назбирали”

Раніше повідомлялося, що Максим Цуцман з мамою перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах, де проходить лікування у Дубаї. Процес отримання препарату затримався через технічні труднощі з перерахунком коштів.

Нагадаємо, 12-річний Максим Цуцман з Рожнятова бореться з м’язовою дистрофією Дюшена. Ця хвороба швидко прогресує, руйнуючи мʼязи та позбавляє здатності рухатися, ковтати, а потім і дихати. Щоб зупинити розвиток хвороби та врятувати Максима, потрібен був укол вартістю 120 мільйонів гривень.

Джерело(а) інформації

 Іванна Цуцман.

