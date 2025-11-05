Максим Цуцман із Рожнятова отримав укол від хвороби Дюшена

12-річному Максиму Цуцману з Рожнятова, який бореться із м’язовою дистрофією Дюшенна, ввели життєво необхідний укол, вартість якого становить 120 мільйонів гривень.
“Не вірю, що пишу це. Ми це зробили!”, — пише мама хлопчика Іванна Цуцман.
Максим Цуцман подякував усім, хто долучився до збору:
“Дякую кожному за те, що допомагали назбирати на цей укол, і за те, що молились. Якби не ви, ми би так швидко не назбирали”
Раніше повідомлялося, що Максим Цуцман з мамою перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах, де проходить лікування у Дубаї. Процес отримання препарату затримався через технічні труднощі з перерахунком коштів.
Нагадаємо, 12-річний Максим Цуцман з Рожнятова бореться з м’язовою дистрофією Дюшена. Ця хвороба швидко прогресує, руйнуючи мʼязи та позбавляє здатності рухатися, ковтати, а потім і дихати. Щоб зупинити розвиток хвороби та врятувати Максима, потрібен був укол вартістю 120 мільйонів гривень.