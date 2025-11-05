Тотальна мобілізація: чи потрібні всі українці на фронті

Після того, як в Україні знов продовжили воєнний стан і мобілізацію (до лютого 2026 року), у соцмережах багато користувачів висловили думку про те, чи не запровадять ще більшу, повну мобілізацію, приклади якої має світова історія у разі ускладнення ситуації на полі бою. Пише ТСН.

Військові експерти зазначають, що час від часу таке питання в інформпросторі обговорюється, а адвокати до цього додають, що після впровадження нових механізмів військового обліку територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) будуть спроможні «побачити всіх».

«Це питання про тотальну мобілізацію періодично виникає і в Україні, і в Росії. Але є прагматичне питання — ким замінити людей, які зараз тримають економіку? Зараз ми живимо на гроші від наших західних партнерів. Якщо мобілізувати, наприклад, всіх аграріїв, то запускається такий ланцюг — зерно ніхто не збере, на експорт воно не піде, валюти не буде. Запрошувати працювати громадян із Бангладеш та Шрі-Ланки?», — каже в коментарі для ТСН.ua військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак

До цього він додає, що з власних джерел знає про ймовірні перспективи рекрутингу.

«Звісно, цифр ніхто не називає, але це працює. Якщо вкласти у нього ресурс, то результат буде — така є думка. Це є альтернативою «бусифікації», мобілізації, тому як за таких умов люди мотивовані. Це набагато ефективніше», — зазначає експерт.

Одна мобілізація не вирішить проблем на фронті

Своєю чергою, військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що суто однією мобілізацією ситуацію на полі бою взагалі не виправити.

«Ми маємо це визнавати. Одна історія — призвати кілька сотень тисяч особового складу. Інша справа — його, цей особовий склад, треба забезпечити амуніцією, розмістити в пунктах дислокації. Мобілізація не проводиться заради самої мобілізації. Вона проводиться для того, щоб поповнити частини та підрозділи, які виконують відповідні завдання», — каже Селезньов.

Резюмуючи, він додає: «Тому, якщо навіть всю Україну поставити до зброї і вважати, що це вирішить всі наші нагальні проблеми на фронті — це не так. Мобілізація має відповідати потребам війська, а потреби війська обумовлені в тому числі і ресурсними можливостями. Ситуація на полі бою залежить від ресурсів».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що в Україні мобілізацію змінюють. У Верховній Раді повідомили, завдяки чому ТЦК можуть отримати більше інформації про військовозобов’язаних.