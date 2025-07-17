На Коломийщині автомобіль злетів з дороги та врізався в бетонний відбійник. ФОТО

16 липня близько 18:50 у селі Ценява, що в Коломийському районі, сталася дорожньо-транспортна пригода.

Відомо, що водійка «Пежо 3008», 1992 року народження, мешканка Коломиї, проїжджала заокруглену ділянку автодороги. Керманичка не вибрала безпечної швидкості руху не впоралась з керуванням після чого з’їхала у кювет і допустила зіткнення з бетонним блоком, пише Правда з посилання на поліцію Прикарпаття.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Внаслідок автопригоди травми отримала водійка та пасажирка, 2019 року народження. Їх обох госпіталізовано.

У керманички взято аналіз крові на алкоголь.

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.