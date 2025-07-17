Раптово помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Соломуд. Воїн помер вдома під час відпустки.

Сумну звістку повідомили у Дубовецькій громаді, пише Правда.

Михайло Соломуд народився 12 травня 1974 року, проживав у селі Дубівці. Захисник раптово помер 15 липня 2025, перебуваючи вдома у відпустці.

“Його земний шлях завершився, але він навіки став частиною історії України, захищаючи її свободу і незалежність. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. У скорботі схиляємо голови перед заслугами воїна. Вічна та світла йому пам’ять”, — йдеться у дописі

Про дату зустрічі та час прощання з Михайлом Соломудом повідомлять додатково.