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Помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Соломуд
Диван на коліщатках в темній вітальні

Помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Соломуд

Автор: Олег Мамчур
17/07/2025 10:52
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Раптово помер військовослужбовець з Івано-Франківщини Михайло Соломуд. Воїн помер вдома під час відпустки.

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Сумну звістку повідомили у Дубовецькій громаді, пише Правда.

Михайло Соломуд народився 12 травня 1974 року, проживав у селі Дубівці. Захисник раптово помер 15 липня 2025, перебуваючи вдома у відпустці.

“Його земний шлях завершився, але він навіки став частиною історії України, захищаючи її свободу і незалежність. Ми щиро співчуваємо рідним та близьким захисника. У скорботі схиляємо голови перед заслугами воїна. Вічна та світла йому пам’ять”, — йдеться у дописі

Про дату зустрічі та час прощання з Михайлом Соломудом повідомлять додатково.

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