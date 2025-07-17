Володимир Зеленський представив новий уряд

Сьогодні відбулося засідання фракції за участі Президента Володимира Зеленського, керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака, Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віце-спікера Олександра Корнієнка.
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Про це повідомив голова фракції СН Давид Арахамія у Telegram.
На засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні. Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді:
- Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України
- Михайло Федоров – перший віце-прем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації
- Олексій Кулеба – віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій
- Тарас Качка – віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
- Матвій Бідний – міністр молоді та спорту
- Герман Галущенко – міністр юстиції
- Світлана Гринчук – міністр енергетики
- Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України
- Наталія Калмикова – міністр ветеранів України
- Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ
- Оксен Лісовий – міністр освіти і науки
- Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я
- Сергій Марченко – міністр фінансів
- Андрій Сибіга – міністр закордонних справ
- Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства
- Денис Шмигаль – міністр оборони
Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.