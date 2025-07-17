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Володимир Зеленський представив новий уряд
Диван на коліщатках в темній вітальні

Володимир Зеленський представив новий уряд

Автор: Олег Мамчур
17/07/2025 10:20
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Сьогодні відбулося засідання фракції за участі Президента Володимира Зеленського, керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака, Голови Верховної Ради Руслана Стефанчука та першого віце-спікера Олександра Корнієнка.

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Про це повідомив голова фракції СН Давид Арахамія у Telegram.

На засіданні фракції було представлено кандидатів на посади в Кабміні, які також були присутні. Це як нові люди, так і ті, хто добре зарекомендував себе на роботі в уряді:

  • Юлія Свириденко – прем’єр-міністр України
  • Михайло Федоров – перший віце-прем’єр-міністр України— міністр цифрової трансформації
  • Олексій Кулеба – віце-прем’єр-міністр– міністр розвитку інфраструктури та територій
  • Тарас Качка – віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції
  • Матвій Бідний – міністр молоді та спорту
  • Герман Галущенко – міністр юстиції
  • Світлана Гринчук – міністр енергетики
  • Денис Улютін – міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України
  • Наталія Калмикова – міністр ветеранів України
  • Ігор Клименко – міністр внутрішніх справ
  • Оксен Лісовий – міністр освіти і науки
  • Віктор Ляшко – міністр охорони здоров’я
  • Сергій Марченко – міністр фінансів
  • Андрій Сибіга – міністр закордонних справ
  • Олексій Соболєв – міністр економіки, довкілля та сільського господарства
  • Денис Шмигаль – міністр оборони

Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні. Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають.