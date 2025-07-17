У Дзвиняцькій громаді під час ДТП загинув чоловік

Сьогодні вночі у Дзвиняцькій громаді сталася дорожньо-транспортна пригода.

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Аварія сталася між селами Росільна та Дзвиняч. Водій автомобіля не впорався з керуванням та на повороті злетів з дороги й врізався в дерева, пише МІСТО

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Деталі згодом.