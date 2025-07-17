Двоє мешканців Надвірнянського району торгували зброєю, боєприпасами і вибухівкою. ФОТО

На Прикарпатті поліцейські затримали групу чоловіків, причетних до незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів.

Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

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Правоохоронці встановили причетність двох мешканців Надвірнянського району до зберігання та торгівлі зброєю, боєприпасами і вибухівкою. Слідчі документували незаконну діяльність «ділків», більш як пів року, їх затримано та повідомлено про підозру.

Задокументували злочинну діяльність слідчі слідчого управління за співпраці з оперативниками управління карного розшуку ГУНП в області.

“Проведеними заходами встановлено, що в 44-річний фігурант причетний до кількох фактів незаконної реалізації заборонених предметів. Чоловік продав «клієнтам» ручний кулемет Калашникова РПК-74, близько 100 патронів калібру 5,45 мм., та три гранати. А його 42-річний товариш вдома незаконно зберігав зброю, набої та вибухівку. Окрім того, під час санкціонованих обшуків за місцями проживання правопорушників поліцейські виявили значну кількість заборонених предметів. Серед вилученого автомат Калашникова (АК-74), кулемет Калашникова РПК-74, граната Ф-1 із запалом, 2 магазини до вогнепальної зброї, 90 патронів та інші речові докази його причетності до протиправної діяльності”, – йдеться у дописі.

Все вилучене направлено на експертні дослідження.

На підставі зібраних доказів обох зловмисників слідчі затримали у процесуальному порядку. Їм вже повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Відповідно до чинного законодавства, їм може загрожувати до семи років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють джерело походження зброї та інших осіб, причетних до її незаконного обігу.

Поліція Прикарпаття нагадує громадянам про відповідальність за незаконне зберігання зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо незаконного обігу зброї, повідомляйте на спецлінію 102.