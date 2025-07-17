Якою буде погода в Івано-Франківську та області 17 липня

17 липня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, значний дощ та грози.
Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.
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Температура повітря:
- в Івано-Франківську — 21-23° тепла,
- по області вночі прогнозують 18-23° тепла,
- у високогір’ї Карпат — 12-17° тепла.
Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 4-6 кілометрів.