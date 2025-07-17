У “Промприладі” розповіли, що вони планують збудувати на кількох гектарах в самому центрі міста

16 липня в Івано-Франківську відбулися громадські слухання щодо детального плану території у центральній частині міста. Зокрема йшлося про реконструкцію занедбаних корпусів “Промприладу” під торгово-розважально-офісний багатофункційний комплекс з багаторівневими паркінгами.

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Про це пише “Галка“.

У офіційному коментарі від Промприладу зазначається, що вони є ініціаторами розробки детального плану території (ДПТ), а замовником є Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради.

“Нашою метою є зміна цільового призначення ділянок, які в оренді у “Промприлад” (1,8606 га) та ТОВ “Промприлад.Холдинг” (0,1451 га) під старою котельнею, аби на ній мати змогу здійснити соціальну забудову з функцією дворівневого паркінгу та спортивно-реабілітаційного центру поверховістю до 6 поверхів, та максимальною висотою в рамках будівель комплексу Промприлад – гранична 25,5 м”, – розповідають у Промприладі.

Згідно з інформацією, у межах розробки детального плану території, до Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради надійшли технічні завдання також від інших суб’єктів господарювання. Деякі з них передбачають можливість житлової висотної забудови на прилеглих ділянках.

У “Промприладі” наголосили, що не мають жодного стосунку до житлової забудови і подали технічне завдання виключно щодо ділянок, які орендують. Вони продовжують співпрацю з Департаментом містобудування для затвердження плану території та подальшої реалізації проєкту.