Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
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17 липня – 130 років від дня народження Бера Горовіца (1895-1942), письменника, перекладача і художника, уродженця с. Міжгір’я Богородчанського району (нині Дзвиняцької територіальної громади Івано-Франківського району);
– 60 років виповнюється Михайлу Вороничу (1965), графіку і живописцю, уродженцю с. Саджава Богородчанського району (нині Богородчанської селищної територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.