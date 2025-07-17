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У четвер в Снятинській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Василя Кейвана
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Снятинській громаді проведуть в останню путь полеглого “едельвейса” Василя Кейвана

Автор: Ігор Василик
17/07/2025 08:36
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В Снятинській міській територіальній громаді сьогодні відбудеться похорон полеглого воїна-едельвейса Василя Кейвана, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Снятинську міську раду.

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Заходи прощання

Похорон відбудеться у четвер, 17 липня, о 12.00 годині, за адресою село Хутір-Будилів.

Це важка втрата не тільки для рідних, близьких та друзів воїна, а й для всієї Снятинської громади. Тому звертаємося до кожного жителя нашої громади, якщо у вас були заплановані святкування та відзначення, просимо провести їх скромно. Віддайте шану нашому Герою! Пам’ятайте, що втрата захисника – це біль та горе кожного з нас! Просимо з розумінням та повагою ставитись до памʼяті загиблого! Вічна памʼять!, – йдеться у повідомлені.