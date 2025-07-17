Сьогодні в Снятинській громаді проведуть в останню путь полеглого “едельвейса” Василя Кейвана

В Снятинській міській територіальній громаді сьогодні відбудеться похорон полеглого воїна-едельвейса Василя Кейвана, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Снятинську міську раду.

Похорон відбудеться у четвер, 17 липня, о 12.00 годині, за адресою село Хутір-Будилів.

Це важка втрата не тільки для рідних, близьких та друзів воїна, а й для всієї Снятинської громади. Тому звертаємося до кожного жителя нашої громади, якщо у вас були заплановані святкування та відзначення, просимо провести їх скромно. Віддайте шану нашому Герою! Пам’ятайте, що втрата захисника – це біль та горе кожного з нас! Просимо з розумінням та повагою ставитись до памʼяті загиблого! Вічна памʼять!, – йдеться у повідомлені.