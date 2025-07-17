Сьогодні на Городенківщині проведуть в останню путь полеглого героя Любомира Козьміна

Вчора жителі Городенківської міської територіальної громади на колінах зустріли захисника Любомира Козьміна, мешканця Городенки, який віддав найцінніше – своє життя, за волю та незалежність України.
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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на Городенківську міську раду.
Остання путь
Поруч із каплицею Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” міста Городенки священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за загиблим воїном.
“У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Нехай душа загиблого знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного.Вічна пам‘ять Захиснику України”, – йдеться у дописі.
Церемонія прощання з Героєм розпочнеться у четвер, 17 липня об 11:30 годині.