Сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Андрія Томенчука

І знову сумна звістка звіска прийшла на Коломийщину. Додому “на щиті” востаннє повертається полеглий боєць Національної гвардії України Андрій Томенчук, про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ

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Зустріч Героя

Сьогодні, у четвер 17 липня “на щиті” у рідне село Ценява П’ядицької територіальної громади востаннє повертається Захисник Андрій Томенчук.

Зустріч скорботного кортежу відбудеться об 11.00 годині в селі Ценява П’ядицької ТГ при в’їзді у село біля Могили.

Опісля скорботний кортеж прямуватиме по вул. Гостинець до рідної домівки Андрія, а згодом – по вул. Зелена до Будинку культури села Ценява (вул. Українська)

17 липня в Будинку культури:

ПСАЛТИР о 17:00 год.

ПАРАСТАС – о 20.00 год.

Похоронна процесія розпочнеться у п’ятницю, 18 липня, об 11:00 год. від Будинку культури.