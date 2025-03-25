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На Коломийщині дві жінки отруїлися чадним газом
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Коломийщині дві жінки отруїлися чадним газом

Автор: Олег Мамчур
25/03/2025 12:12
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ДІМ РІА
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На Івано-Франківщині дві жінки, ймовірно, отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували у лікарню.

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Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, передає Правда.

“За повідомленням медиків, двох жінок 2003 і 2005 років народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували до Городенківської центральної районної лікарні”, — йдеться у дописі.