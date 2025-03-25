На Коломийщині дві жінки отруїлися чадним газом

На Івано-Франківщині дві жінки, ймовірно, отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували у лікарню.
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Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, передає Правда.
“За повідомленням медиків, двох жінок 2003 і 2005 років народження з попереднім діагнозом отруєння чадним газом госпіталізували до Городенківської центральної районної лікарні”, — йдеться у дописі.