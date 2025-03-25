Під час ДТП на Прикарпатті зіткнулись Фіат Скудо та Фольксваген Пасат

Дорожньо-транспортна пригода трапилась у Тисмениці. Пасажир одного з автомобілів отримав травми.
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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області
На місці події правоохоронці з’ясували, що водій «Фіат Скудо», 1963 року народження, мешканець Тлумацької ТГ, здійснюючи обгін, виїхав на зустрічну смугу руху, на яку в цей час виїжджала водійка автомобіля «Фольксваген Пасат». У наслідок ДТП пасажир «Фіат Скудо» отримав тілесні ушкодження, його доставлено до медзакладу.
Водіїв освідувано на факт вживання алкоголю. Результат – тверезі.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.