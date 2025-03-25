В Івано-Франківську нетверезий водій в’їхав у відбійний стовп: є потерпіла

Дорожньо-транспортна пригода трапилась 24 березня близько 22 години в обласному центрі Івано-Франківщини. Поліція розпочала кримінальне провадження.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

“Відомо, що 48-річний місцевий мешканець, керуючи автівкою «Renault Megane», виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив зіткнення із відбійним стовпом. У результаті автопригоди, пасажирку 1992 року народження, місцеву мешканку, з травмами госпіталізовано до лікарні”, – йдеться у дописі.