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В Івано-Франківську нетверезий водій в’їхав у відбійний стовп: є потерпіла

Автор: Оксана Марушкевич
25/03/2025 11:28
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Дорожньо-транспортна пригода трапилась 24 березня близько 22 години в обласному центрі Івано-Франківщини. Поліція розпочала кримінальне провадження.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

“Відомо, що 48-річний місцевий мешканець, керуючи автівкою «Renault Megane», виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив зіткнення із відбійним стовпом. У результаті автопригоди, пасажирку 1992 року народження, місцеву мешканку, з травмами госпіталізовано до лікарні”, – йдеться у дописі.

Керманича перевірено на стан сп’яніння. Результат – 1,14 проміле алкоголю в крові.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.