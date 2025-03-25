Зіткнувся з бетонною огорожею: на Івано-Франківщині водій «Renault Kangoo» загинув на місці аварії

А у Снятині під час ДТП 65-річний водій «Renault Kangoo» зіткнувся з бетонною огорожею і загинув на місці.

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Пише Правда.іф з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Як з’ясували поліцейські, керманич рухався автодорогою сполученням «Стрий-Чернівці-Мамалига», у межах перехрестя з круговим рухом, проявив неуважність та допустив з’їзд транспортного засобу з проїзної частини на узбіччя. Надалі, зіткнувся з бетонною огорожею.

Водій загинув на місці події.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.