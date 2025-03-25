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Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська отримала допомогу від партнерів з США. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
25/03/2025 11:09
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Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська отримала важливу гуманітарну допомогу від Cleveland Maidan Association. Це партнери з США, котрі з 2014 року підтримують медичні заклади України.

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Повідомляє КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради”, передає Правда.іф.

Таким чином медзаклад поповнився 20 палетами з необхідним медичним інвентарем.

  • перев’язувальні та шовні матеріали,
  • фіксатори для колін і гомілкостопів,
  • катетери Фолея, шприци з фізіологічним розчином,
  • ходунки, пелюшки, підгузки, одноразові халати, матраци та багато іншого.

“В умовах повномасштабної війни ми та інші медзаклади щодня стикаємось з новими труднощами і викликами, а тому допомогу наших міжнародних парнерів важко переоцінити, вона є надзвичайно важливою, бо ми можемо на належному рівні надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. Тому хочу подякувати Cleveland Maidan Association та її керівнику лікареві Тарасу Махлаю за гуманітарну допомогу і сподіваюсь, що в майбутньому ще неодноразово співпрацюватимемо. Thank you Cliveland Maidan”, – каже директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк

Cleveland Maidan Association вже передала десятки гуманітарних вантажів із медичним обладнанням, допомагає у реабілітації військових, а також сприяє навчанню медиків, зокрема тих, хто працює на передовій.