На “Касовій горі” під час толоки зібрали 10 мішків сміття

Днями громадська екологічна організація Eco-Halych: Wildlife Rehab разом із Бурштинською міською радою провела масштабну толоку з прибирання території вольєру для диких тварин. До ініціативи долучилися волонтери, організовані зоозахисною спільнотою UAnimals.

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Про це повідомляє на Eco-Halych: Wildlife Rehab Реабілітація дикої природи.

“Завдяки допомозі цих молодих парубків та дівчат нам вдалося прибрати територію вольєру від сміття, яке залишилося після “вдячних” відвідувачів”, – йдеться у дописі.

Учасники акції зібрали 10 мішків скла, пластику та поліетилену, що становили загрозу для мешканців вольєра. Також було проведено розчищення території від чагарників та здійснено ремонт огорожі.

Після завершення робіт волонтери мали змогу відвідати екскурсію реабілітаційним центром, познайомитися з його мешканцями, а також взяти участь у розважальній програмі та спільному обіді.

Організатори заходу висловлюють вдячність UAnimals за підтримку та переданий реманент, який допоможе у подальшій роботі центру. Учасники ініціативи сподіваються на подальшу співпрацю задля збереження біорізноманіття, порятунку диких тварин і покращення умов їхнього утримання.