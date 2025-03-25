СБУ поставила рекорд за кількістю одномоментно взятих у полон росіян

Служба безпеки України за час повномасштабної війни провела чимало унікальних спецоперацій. Так, наприклад, її бійці поставили рекорд за кількістю одномоментно взятих у полон росіян.
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Про це hromadske розповіли у пресслужбі СБУ з нагоди 33-ї річниці створення української спецслужби, пише Правда.іф
Там розповіли, що такий «рекорд» вдалося встановити під час боїв у Курській області. Тоді бійці СБУ під час одного штурму взяли в полон одразу 100 російських військових.
Окрім цього, за час повномасштабної війни Служба безпеки здійснила два підриви Кримського мосту — у жовтні 2022 року та в липні 2023 року, — уразила 11 військових кораблів рф у Чорному морі з допомогою надводних дронів, а також здійснила низку «діпстрайків» углиб території рф по військових аеродромах, складах зброї, нафтобазах і заводах, які виробляють дрони й КАБи.
«Ми будемо й надалі боротися за свою державу! Зберігаючи єдність і стійкість, українці здатні змінити хід історії заради майбутнього нашої країни», — заявив з нагоди Дня СБУ її керівник Василь Малюк.