Якою буде погода на Прикарпатті 25 березня

Синоптики прогнозують 25 березня на Івано-Франківщині та в обласному центрі хмарну погоду з проясненнями, помірний дощ, вітер південний,7-12 м/с.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології

Температура повітря

По місту: вночі 4-6°, вдень 13-15° тепла.

По області: вночі 3-8°, вдень 10-15° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі 0-5°, вдень 5-10° тепла.

Медико-метеорологічні умови 2-го типу.

Видимість на автошляхах добра.