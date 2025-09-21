На Коломийщині провели в останню путь полеглого героя Миколу Гоянюка ФОТО

Скорботна Нижньовербізька громада та жителі села Спас, провели в останню путь полеглого оборонця української землі Миколу Гоянюка, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Нижньовербізьку сільську раду
У суботу 20 вересня 2025 року, у такий погожий день, прощалися навіки у с. Спас Нижньовербізької громади, із вірним сином України – загиблим Героєм ГОЯНЮКОМ Миколою Михайловичем, 1980 р. н., йдеться у повідомлені.
Полеглий герой служив у 5-ій штурмовій бригаді
Гоянюк Микола перебував на посаді гранатометника у військовій частині А4010 та загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області 12 вересня 2025 року.
30 вересня йому повинно було виповниться тільки 45…
Знову не вистачає слів, щоб висловити всю скорботу за ще одним небесних лицарем. Щиро співчуваємо всім рідним, близьким та бойовим побратимам з приводу непоправної втрати. Вічна слава, пам’ять і Царство Небесне – воїну Миколі Гоянюку!