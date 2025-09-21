На Коломийщині провели в останню путь полеглого героя Миколу Гоянюка ФОТО

Скорботна Нижньовербізька громада та жителі села Спас, провели в останню путь полеглого оборонця української землі Миколу Гоянюка, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Нижньовербізьку сільську раду

У суботу 20 вересня 2025 року, у такий погожий день, прощалися навіки у с. Спас Нижньовербізької громади, із вірним сином України – загиблим Героєм ГОЯНЮКОМ Миколою Михайловичем, 1980 р. н., йдеться у повідомлені.

Полеглий герой служив у 5-ій штурмовій бригаді

Гоянюк Микола перебував на посаді гранатометника у військовій частині А4010 та загинув, виконуючи бойове завдання у Запорізькій області 12 вересня 2025 року.

30 вересня йому повинно було виповниться тільки 45…