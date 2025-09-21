Сьогодні в Івано-Франківській громаді розпочинаються заходи прощання із полеглим героєм Володимиром Шиптуром

ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Автор: Ігор Василик
21/09/2025 10:03
Ще одне сумне повідомлення надійшло до Івано-Франківської міської громади. На війні поліг ще один відважний воїн Володимир Шиптур, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Івано-Франківську міську раду

На війні поліг Володимир Шиптур

Сьогодні, 21 вересня, о 18:00 годині буде відправлена панахида за загиблим в селі Радча на вулиці Шевченка.

Похорон розпочнеться в понеділок об 11:00 годині у селі Радча.

Поховають воїна на кладовищі села Радча. Вічна пам’ять Герою! Співчуття рідним та близьким!

