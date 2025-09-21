Сьогодні на Коломийщині проведуть в останню путь полеглого героя Михайла Романюка

В Отинійській громаді, та зокрема у селі Торговиця, тривають заходи прощання із мужнім 28-річним героєм Михайлом Романюком, який загинув у бою із окупантами 16 вересня цього року, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, з посиланням на Отинійську селищну територіальну громаду.

У суботу 20 вересня, центральна площа селища Отинія була сповнена тиші й скорботи. Громада зустріла та віддала шану своєму землякові, воїну-захиснику — старшому солдату Романюку Михайлу Володимировичу, який героїчно загинув у бою за Україну.

Михайло Романюк народився 15 листопада 1996 року в селі Торговиця Отинійської громади. Йому було лише 28 років — молодий вік, коли ще стільки нездійсненних мрій і планів попереду.

У 2003 році він пішов у перший клас Торговицької школи, де вчителі й однокласники знали його як скромного, чемного, доброго хлопця, який завжди був готовий допомогти іншим.

Після закінчення школи Михайло здобув професію електрозварювальника в Отинійському професійному училищі, працював у будівельній фірмі в Івано-Франківську, допомагав родині. У 2020 році він проходив строкову службу, а з 2023 року свідомо пішов у лави Збройних Сил України.

Михайло служив у складі механізованої бригади Сухопутних військ, яка веде запеклі бої на сході України. Спочатку воював на Запорізькому напрямку, у районі села Оріхове, де отримав дві тяжкі контузії. Після лікування повернувся до побратимів і продовжив боротьбу вже на Покровському напрямку Донецької області.

Його мужність і відвага були відзначені нагородами:

– 23 липня 2025 року — медаллю «За оборону міста Часів Яр»;

– 24 липня 2025 року — відзнакою «Захисник Сходу».

Михайло був прикладом хоробрості, стійкості та любові до рідної землі. Він мріяв про мирне майбутнє, але віддав найдорожче — власне життя — за свободу України.

16 вересня 2025 року о 14:15 годині, під час виконання бойового завдання в районі Старорайського Донецької області, внаслідок удару ворожого FPV-дрона, Михайло загинув смертю Героя.

Після прощання на площі в Отинії тіло воїна було перевезено до рідного дому в селі Торговиця, де його зустріли близькі та односельчани.

Гірка втрата для родини, для всієї громади, для України… У такі хвилини важко знайти слова розради. Та ми хочемо сказати рідним: ми з вами у цю скорботну годину. Ваш біль — це наш спільний біль, бо ми втратили справжнього сина України, який своєю мужністю і жертвою наблизив день перемоги, йдеться у повідомлені.

Прощання із героєм

Чин похорону відбудеться у неділю 21 вересня, за адресою: село Торговиця провулок Шевченка 3, початок о 13:00 год.