На Коломийщині відкриють простори для дітей та батьків

У Нижньовербізькій та Пʼядицькій громадах створять простори для розвитку, навчання та психологічної підтримки для дітей та їхніх родин.

Проєкт триватиме пʼять місяців. Він охопить 600 дітей, десятки батьків і 30 спеціалістів. Також об’єднає громади навколо важливої мети – дати дітям шанс на гармонійний розвиток попри виклики війни.

«Наша головна мета – створити безпечне та підтримуюче середовище, де діти зможуть навчатися та розвивати свої таланти. Водночас ми приділяємо велику увагу батькам і фахівцям, бо саме вони щодня формують світ дітей. Важливо, що громади також долучилися до співфінансування ремонтних робіт – це означає, що простори залишаться й працюватимуть довго після завершення гранту», – каже Тетяна Мосін, голова ГО «Фонд «Буковина інноваційна».

У проєкті передбачено облаштування просторів для дітей у селі Турка (П’ядицька громада) та селі Великий Ключів (Нижньовербізька громада).

На облаштування двох просторів, закупівлю меблів, техніки та методичних матеріалів витратили майже півтора мільйона гривень.

«Нижньовербізька сільська рада долучилася до співфінансування проєкту, що свідчить про актуальність проєкту та зацікавленість в його реалізації. Так, зокрема, закуплено будівельних матеріалів на 16 тисяч гривень для ремонту сходів, а роботи виконані силами громади. На сьогодні ремонтні роботи на завершальному етапі», – розповів Мирослав Васильчук, начальник відділу ЖКГ, інвестицій та соціально-економічного розвитку.

«Для нас це не просто проєкт, а інвестиція у майбутнє. Діти, які сьогодні відвідуватимуть ці простори, завтра стануть активними і сильними членами нашої громади. Ми вдячні за партнерство та готові підтримувати розвиток таких ініціатив надалі. Загальна сума внеску громади – до 10 тисяч гривень, які використали на ремонт коридору, заміну електропроводки та вирівнювання підлоги», – зазначила Тетяна Єжова, практичний психолог Пʼядицького ліцею, адміністратор простору.

Після завершення ремонтних робіт розпочнеться навчальна частина. Спершу – для 30 фахівців, котрі отримають нові знання та практики роботи із дітьми.

Далі – групові заняття для дітей, STEM-заходи з експериментами та тренінги для батьків на тему «Формування позитивного батьківства».

Ця ініціатива реалізується у межах проєкту «Захист та психічне здоров’я дітей вразливих категорій в Україні» СОС Дитячі Містечка Україна за фінансування Норвезької Агенції Співробітництва у Цілях Розвитку (NORAD) та впроваджується ГО «Фонд «Буковина інноваційна»