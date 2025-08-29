ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Запис у блокноті біля автомобіля
Un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) dresse une contravention pour stationnement non payé, le 03 juin 2010 à Dijon. Le président du Comité des finances locales, le député UMP Gilles Carrez, a proposé au gouvernement qui y "semble favorable" d'augmenter les procès verbaux dressés pour stationnement non payé de 11 à 20, a annoncé M. Carrez le 01 juin 2010. Le montant de cette amende, inchangé depuis 1986 (75 francs alors), va directement dans les caisses des communes. Selon M. Carrez, également rapporteur général du budget à l'Assemblée, le tarif proposé de 20 euros est inférieur à l'évolution du coût de la vie depuis 24 ans, puisqu'il serait alors de 22 euros. AFP PHOTO / JEFF PACHOUD
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті понад 14 тис. несплачених штрафів за порушення ПДР

Автор: Уляна Роднюк
29/08/2025 20:34
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У 2021 році, ще до початку повномасштабної війни, кількість боргів і порушень в Україні була у 2,5 раза меншою.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Опендатабот

Лідером за порушення ПДР є столиця – 43 654 провадження, а це 12% від загальної суми. На Івано-Франківщині – понад 14 тисяч боргів за несплату штрафів за порушення ПДР. На Львівщині – 22 862 несплачених штрафів ПДР.

Переважна більшість –  припадає на чоловіків, свідчать дані “Опендатабота”.

До слова, наведені цифри дійсні станом на початок липня 2025 року та постійно змінюються.

СХОЖІ НОВИНИ