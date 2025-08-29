На Прикарпатті понад 14 тис. несплачених штрафів за порушення ПДР

У 2021 році, ще до початку повномасштабної війни, кількість боргів і порушень в Україні була у 2,5 раза меншою.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Опендатабот

Лідером за порушення ПДР є столиця – 43 654 провадження, а це 12% від загальної суми. На Івано-Франківщині – понад 14 тисяч боргів за несплату штрафів за порушення ПДР. На Львівщині – 22 862 несплачених штрафів ПДР.

Переважна більшість – припадає на чоловіків, свідчать дані “Опендатабота”.

До слова, наведені цифри дійсні станом на початок липня 2025 року та постійно змінюються.