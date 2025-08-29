Через агресивних комах у Городенці викликали рятувальників

Агресивні комахи докучали мешканцям багатоповерхівки у Городенці, тож люди вирішили покликати на допомогу рятувальників.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Інформатор

Агресивні комахи оселилися на балконі багатоповерхівки. Йдеться про шершнів. Комахи проробили собі отвори для гнізда в основі балкону й турбували спокій мешканців будинку.

Тож люди звернулися до рятувальників із проханням допомогти позбутися гнізда комах.

До слова, ліквідовувати гніздо можна самостійно в домашніх умовах ліквідовувати гніздо. Краще робити це вночі, адже в цю пору комахи найменш активні. Обов’язково перед тим, як наблизитися до гнізда, одягніть захисний костюм та візьміть з собою спеціальний аерозоль для знищення комах після видалення гнізда обробіть місце оцтом чи репелентом (спреєм), щоб комахи не повернулися.

Якщо ви не впевнені, що зможете самостійно безпечно ліквідувати гніздо, можна звернутися до рятувальників, працівники ДСНС відреагують на виклик та допоможуть із його знищенням.