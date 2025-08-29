Скільки шлюбів розірвали на Івано-Франківщині від початку року

Як зазначають, на заході України пари розлучаються найменше.

Щонайменше 38 671 шлюб розірвали українці у судах за половину 2025 року, йдеться в аналітиці Опендатабот.

Дніпропетровська область стала абсолютним лідером за кількістю розірваних шлюбів в Україні цьогоріч. За пів року тут розлучилось 5 188 пар — це від 13% усіх судових рішень, знайдених за допомогою пошуковика по судовому реєстру «Бабуся».

Столиця утримує другу позицію: у Києві зафіксували 3 544 рішення про розлучення (9%). Третє місце посідає Одеська область із показником у 3 121 справу (8%).

Загалом 45% усіх розлучень зосереджено у п’яти регіонах: Дніпропетровській, Одеській, Харківській, Київській областях та безпосередньо Києві.

На заході країни рівень розлучень традиційно невеликий. У Закарпатській області суди розглянули 777 справ, у Волинській — 829. Це одні з найнижчих показників в Україні, не враховуючи регіони, що постраждали від бойових дій.

Водночас на Івано-Франківщині через суд розірвали 1045 шлюбів.

У РАЦСах за той самий період було розірвано 12 691 шлюб — утричі менше, ніж у судах. Варто зазначити, що у лідерах ті ж самі регіони, лише з невеликими змінами: перше місце посідає столиця із 1 780 розлученнями, наслідує Дніпропетровська область — 1 252, замикає трійцю Харківська область: 889.

Окрім прифронтових та частково окупованих регіонів, найменше у РАГСах розривали шлюби знову ж на Закарпатті — 171 випадок, у Чернівецькій (239) та Тернопільській (247) областях.

На Івано-Франківщині таких 422 випадки.

Нагадаємо, що розлучитись у РАЦСі можливо у випадку, коли в подружжя немає спільного майна або спорів щодо його поділу, а також неповнолітніх дітей.