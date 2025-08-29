Реабілітаційний центр в Івано-Франківську на мільярд: корупція чи збіг обставин?

Департамент розвитку громад, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської ОДА 21 липня 2025 року уклав договір із ТОВ «Промбудсервіс-Косів» на будівництво реабілітаційного центру вартістю 1,18 мільярда гривень.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повна назва проєкту — «Нове будівництво сучасного багатопрофільного Регіонального Центру реабілітаційного лікування і ментального здоров’я КНП «Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради», пише ФІРТКА.

Заклад планують звести до кінця 2026 року на вулиці Федьковича, 91 в Івано-Франківську.

Фінансування проєкту здійснюється з державного бюджету. У договорі передбачено динамічну ціну, яка включає 12,07 мільйона гривень на компенсацію інфляційних витрат. На медичне обладнання, меблі та устаткування виділено 556,07 мільйона гривень, що становить 47% від загальної вартості.

Попри заявлену суму, аудит провели поверхово, радше формально. На ймовірне завищення цін, подекуди втричі, уваги не звернули. Подивимося, як розвиватимуться події далі, але поки що від аудиторів тиша — схоже, їх усе влаштовує.

Чи справді є підстави для занепокоєння та підозр у можливій корупції чи розкраданні бюджету? Фіртка спробувала розібратися.

ТОВ «Промбудсервіс-Косів»: кримінальний шлейф і перевірка аудиторів

ТОВ «Промбудсервіс-Косів» протягом останніх чотирьох років вигравало численні тендери в Івано-Франківській області. Це “своя” компанія, з якою посадовці мають справи, і, можна припустити, під неї спеціально заточують тендери.

Йдеться про контракти на ремонт і будівництво вартістю сотні мільйонів гривен, зокрема медичних та реабілітаційних закладів, а також шкіл і ліцеїв.

Доходи компанії за різні роки

Бенефіціарні власники ТОВ «Промбудсервіс-Косів»: Володимир Тинкалюк, Ігор Харук, Степан Костирко. Директором і головним бухгалтером фірми є Володимир Тинкалюк.

Компанія “Промбудсервіс-Косів” фігурувала в кримінальному провадження №12021091010000470 від 10 червня 2021 року через підозру в розкраданні бюджетних коштів. Вона співпрацювала з комунальним підприємством Івано-Франківської обласної ради “Будінвест”, яке виступало розпорядником бюджетних коштів і замовником робіт з капітального та поточного ремонту об’єктів соціальної інфраструктури.

Слідство встановило, що службові особи “Будінвесту”, зловживаючи становищем, вступили в змову з представниками кількох компаній, включаючи “Промбудсервіс-Косів”. Ці компанії отримували технічну документацію заздалегідь, після експертизи, аби скоригувати свої пропозиції для перемоги в тендерах.

Виявлено факти неповного виконання робіт, підміни матеріалів за якісними характеристиками, завищення цін на матеріали, а також використання фіктивних актів приймання-здачі (КБ-2в) і довідок про вартість робіт для отримання коштів, частина з яких розподілялася між учасниками схеми.

У 2022 році “Промбудсервіс-Косів” уклала два договори з “Будінвестом”:

6 грудня на капітальний ремонт приміщення гуртожитку Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради за адресою вул. Петлюри, 50, м. Коломия , для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб (тендер UA-2022-12-20-023385-a, сума 11 047 704 гривні );

, для облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб (тендер UA-2022-12-20-023385-a, сума ); 14 грудня на капітальний ремонт приміщення спортивного залу Делятинського ліцею №1 для розміщення внутрішньо переміщених осіб за адресою вул. 16 липня, 261, смт. Делятин Надвірнянського району Івано-Франківської області (тендер UA-2022-12-15-019317-a, сума 7 480 200 гривень).

На думку слідства, на цих об’єктах могло статися розкрадання бюджетних коштів.

У межах кримінального провадження було призначено будівельно-технічну експертизу із залученням експертів Івано-Франківського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), проведено огляди.

У 2025 році відомості про те, на якій стадії знаходиться розслідування, відсутні, можливо, “порєшалі”.

Попри кримінальний шлейф та підозри в розкраданні коштів на ремонтних роботах, ТОВ “Промбудсервіс-Косів” без проблем отримало в розробку один із найдорожчих об’єктів — будівництво реабілітаційного центру за 1,18 мільярдв гривень!

Був аудит, який, можна припустити, провели здебільшого формально.

Аудитори запитали, як замовник визначив розмір бюджетного призначення, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, а також його очікувану вартість.

Замовник відповів, що технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також його очікувана вартість, розміщені на офіційному сайті Івано-Франківської ОДА. Вартість визначили на основі проєктно-кошторисної документації, розробленої спеціалізованою організацією. Ця документація, як запевняв замовник, пройшла експертизу та отримала позитивний висновок.

Залишається відкритим питання, чому аудитори не перевірили розрахунки, адже зазначені ціни можуть бути завищеними та не відповідати ринковим умовам.

За інформацією з Єдиної державної системи у сфері будівництво, проєкт здійснювало ТОВ “Інжинірингова Компанія “Аркон” (41780588). Компанія належить Катерині Кізіменко.

Експертизу кошторису провело ДП «Ндіпроектреконструкція» під керівництвом Матфея Кізіменка, чоловіка Катерини. Матфей — син Олега Кізіменка, який за Януковича керував Управлінням капітального будівництва Донецької ОДА, а з 2012 року був заступником мера Севастополя. У 2018 році Олега арештували за підозрою в держзраді, а згодом засудили до п’яти років умовно.

Брат Матфея, Давід Кізіменко, керує ТОВ «Укрбуд-Проект-Реконструкція», яке з 2021 року отримало держзамовлень на 3,45 мільярда гривень.

Але навіть така “цікава” біографія осіб, які причетні до проєкту, не спонукала до перевірки кошторису.

Завищення вартості: розслідування антикорупціонерів

Журналісти-розслідувачі з “Наших грошей” провели перевірку замість аудиторів: вони порівняли ціни, зазначені в проєкті реабілітаційного центру в Івано-Франківську, з ринковими. Було виявлено завищення вартості, причому в деяких випадках — втричі.

Так, ціни на алюмінієві віконні блоки в кошторисі становлять 34 536 грн/кв. м, тоді як «Маркет двері» пропонує аналогічні вікна Alumil S77 за 16 000 грн/кв. м, а київська лікарня «Охматдит» замовляла їх по 17 778 грн/кв. м. Завищення приблизно вдвічі.

Протипожежні двері ЕІ 30 оцінені в 22 200 грн/кв. м, але «Євросервіс» продає їх за 7 468 грн/кв. м, а магазин «Вхідні двері» — за 6 626 грн/кв. м, що вказує на завищення втричі.

Бетон В30 C25/30 F150 W6 оцінено в 6 360 грн/куб. м, тоді як «Завод ЗБК «Еталон» пропонує його за 4 210 грн/куб. м, а «Бетон Будсервіс» – за 4 405 грн/куб. м, що на 31-34% нижче. Газоблоки 150/200/600 в кошторисі коштують 6 000 грн/куб. м, але «Алекс-Груп» продає їх за 3 535 грн/куб. м, а «Екобетон» — за 3 585 грн/куб. м, що на 40-41% дешевше.

На медичне обладнання передбачено 556,07 млн грн, зокрема 41,96 млн грн на дві системи відновлення хребта по 20,98 млн грн за одиницю, 15,39 млн грн за бігові доріжки та 14,69 мільйона гривень за тренажери для кінцівок. Через недостатній опис обладнання порівняння з ринком ускладнене, але ціни здаються завищеними.

Кошторисна зарплата становить 19 000 гривень на місяць, що нижче середньої зарплати за даними Пенсійного фонду (20 355 гривень) та значно нижче середньої у будівельній галузі Івано-Франківська за Work.ua (30 тисяч гривень), що може свідчити про нереалістичний розрахунок трудових витрат.

І це лише частковий огляд кошторисних позицій, а що б виявили, якщо б здійснили повну перевірку?

Також виявили невідповідності в документації: замість протоколу на мінеральну вату подано документ на пінополістирол, а сертифікат відповідності генератора відсутній. Замовник не дав часу на виправлення, що порушує процедуру.

Таким чином, завищені ціни на матеріали та обладнання, а також процедурні порушення можуть вказувати на неефективне використання бюджетних коштів.

Тендер відбувся без конкуренції, оскільки інших учасників не було.

А чому ніхто більше не захотів “освоїти” 1,18 млрд грн, окрім однієї компанії?

Можливо, питання потрібно було б порушити так: не “не захотів”, а “не зміг” навіть… подати документи. І дійсно, є багато питань щодо дотримання антимонопольного законодавства: були поставлені такі вимоги, які раптово не може виконати ніхто, окрім ТОВ “Промбудсервіс-Косів”.

Так-так, іноді тендерні запити виглядають так, ніби їх спеціально вигадали, щоб пропустити лише одного учасника, а всіх інших відсіяти. Наприклад, вимагають купу документів, причому специфічних і нестандартних, техніку певного року випуску чи сертифікати, які є лише в кількох фірм. Такі вимоги часто не мають сенсу для виконання роботи, але створюють бар’єри для всіх, крім “потрібного” учасника.

А що ж із тендером на будівництво реабілітаційного центру в Івано-Франківську?

Вимоги до наявності власних або орендованих транспортних засобів і будівельної техніки (самоскид, автокран, екскаватор тощо) — це нормально і правильно. Але коли вимагають, щоб документи були з вказівкою року випуску, номерного знаку, копій свідоцтв про реєстрацію та листів від власників техніки, то це виглядає є надмірним.

Зокрема, вимога листа з ідентифікатором закупівлі ускладнює участь, оскільки такі документи важко отримати на етапі подання пропозиції. Аналогічно, вимога чинності договорів оренди на весь період виконання робіт обмежує учасників, які планують укладати договори після перемоги.

Також учасники зобов’язані підтвердити наявність власної чи орендованої бетонозмішувальної установки з документами про право власності, договорами оренди, актами приймання-передачі та атестатами відповідності стандартам. Про бетонну установку взагалі багато пишуть: повинна бути атестована відповідно ДСТУ Б В.2.7-96-2000 «Суміші бетонні. Технічні умови», ДСТУ 9208:2022 «Бетони важкі. Технічні умови», ДСТУ Б В.2.7-23-95 «Розчини будівельні. Загальні технічні умови» — лише так, і ніяк інакше!

З працівниками також усе не просто. Вимога надавати перелік працівників із копіями трудових книжок, повідомленнями про прийняття на роботу, дипломами, посвідченнями з охорони праці та сертифікатом ISO 45001:2018 є надмірною.

Обов’язкова наявність конкретної кількості працівників певних професій (наприклад, два бетонярі, два мулярі) може виключати компанії, які залучають субпідрядників або мають менший штат. АМКУ визнавав такі вимоги дискримінаційними, якщо вони не враховують альтернативні способи залучення працівників.

Треба також підтвердження, що аналогічні замовлення компанія вже виконувала, причому тут вимагають зразу два, один з яких — з державним замовником. А щоб точно не знайшлося тих, хто зміг би конкурувати (хоча після унікальної бетонної установки це неможливо!), то встановили фінансовий поріг у 110 мільйона гривень річного доходу. Якщо доход менше, приймати участь в конкурсі не можеш. Це може виключати малі та середні підприємства, здатні виконати роботи.

А ще є вимоги надавати дуже специфічні документи: нещодавні довідки (з травня/червня 2025 року), витяги з ЄДР, сертифікати ISO 9001, протоколи випробувань матеріалів тощо. Усе це створює адміністративні бар’єри. Зокрема, вимога документів із відкритих реєстрів є надмірною, оскільки замовник може перевірити їх самостійно.

Надмірно деталізовані вимоги до техніки, документів, працівників і фінансів можуть вказувати на їх формування під одного учасника, щоб виключити інших. А ми можемо припустити, що було так: в Івано-Франківській облраді побачили, що є жирна “котлета” на понад 1 мільярд на будівництво. Вирішили “освоїти”.

Вийшли на контакт зі “своєю” компанією (з якою вже давно “працювали” за схемою, що добре описана в кримінальному провадженні вище). Щоб не допустити інші фірми до настільки жирного замовлення, висунули такі вимоги, які фактично неможливо виконати всі разом.

Заздалегідь повідомили про них ТОВ “Промбудсервіс-Косів”, які підготувало всі документи, зокрема довідку про акаунт в Тік-Тоці в бетоняра, підтвердження 25-го розряду проф-тех-відповідності у Валі-мулярки — одним словом, усі ті специфічні папери, які зазвичай взагалі не вимагають.

І раптово виявилося, що інші компанії навіть не подавалися до конкурсу, бо де ж їм взяти “вундервафлю”, без якої замовник не бачить будівництво взагалі.

Але це лише припущення, а розбиратися потрібно контролюючим органам — Держаудитслужбі і АМКУ.

Тендер на будівництво реабілітаційного центру в Івано-Франківську за 1,18 млрд грн, отриманий ТОВ «Промбудсервіс-Косів», викликає серйозні підозри щодо корупції та неефективного використання бюджетних коштів.

Завищення цін на матеріали та обладнання (іноді втричі), формальний аудит, відсутність конкуренції та надмірно специфічні тендерні вимоги, ймовірно, сформульовані під конкретного учасника, вказують на можливі зловживання.

Кримінальний шлейф компанії, пов’язаний з розкраданням коштів, та зв’язки з особами, причетними до сумнівних схем, лише посилюють занепокоєння. Необхідна ретельна перевірка з боку Держаудитслужби та АМКУ для встановлення прозорості та законності процесу.