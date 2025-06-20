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На Коломийщині водій збив велосипедистку та втік. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Коломийщині водій збив велосипедистку та втік. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 10:42
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19 червня близько 16:12 в селі Тростянка, Матеївецької громади, водій автівки «Mazda CX-5» збив велосипедистку та втік з місця події. 59-річна жінка рухалась на велосипеді в попутному напрямку з автомобілем.

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У результаті ДТП постраждала жінка отримала тяжкі травми та була госпіталізована до лікувального закладу, повідомляє поліція Івано-Франківської області.

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Водія розшукали поліцейські. Як встановили, наїзд на потерпілу скоїв  мешканець Коломийської громади 1960 року народження. Його та автівку розшукали за місцем проживання. Порушник відмовився проходити перевірку на факт вживання алкоголю.

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На водія поліцейські склали протокол за ст. 130 КУпАП.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.