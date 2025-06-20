На Коломийщині водій збив велосипедистку та втік. ФОТО

19 червня близько 16:12 в селі Тростянка, Матеївецької громади, водій автівки «Mazda CX-5» збив велосипедистку та втік з місця події. 59-річна жінка рухалась на велосипеді в попутному напрямку з автомобілем.

У результаті ДТП постраждала жінка отримала тяжкі травми та була госпіталізована до лікувального закладу, повідомляє поліція Івано-Франківської області.

Водія розшукали поліцейські. Як встановили, наїзд на потерпілу скоїв мешканець Коломийської громади 1960 року народження. Його та автівку розшукали за місцем проживання. Порушник відмовився проходити перевірку на факт вживання алкоголю.

На водія поліцейські склали протокол за ст. 130 КУпАП.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.