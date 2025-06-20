ТОП водоспадів Прикарпаття, про які мало хто знає

У розпал сонячного літа, коли природа вабить прохолодою та зеленим розмаїттям, саме час вирушити на пошуки незвіданого. То чому б не скористатися гарною погодою, щоб відкрити для себе мальовничі, але маловідомі водоспади Івано-Франківщини?

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Без галасу туристичних натовпів, серед лісових тіней і кришталевого шуму води — там, де ще збереглася справжня дикість Карпат.

Нарінецький та Юрин водоспади

Обидва водоспади розташовані між селами Микуличин і Татарів. Висота Нарінецького близько 9-10 метрів, а водоспад Юрин сягає майже 20 метрів.

Останній утворився через весняну повінь, однак його наповненість може втрачатись через брак води та літню спеку.

Фото: Івано-Франківщина туристична

Цікаво, що ці пам’ятки природи розташовані дуже близько один до одного – на відстані 800 метрів. Дістатись до них автівкою досить легко, але залізницею лише до станцій Татарів-Буковель або ж Микуличин, далі пішки.

Фото: Карпатський національний природний парк

Водоспад Кізі Улоги

Знаходяться в однойменному урочищі на Чорногірському хребті. Звідти відкриваються неймовірної краси види на найвищі вершини України. Водоспад дуже холодний, адже живиться талою водою. Місцина славиться своїми альпійськими луками та відлюдькуватістю. Адже зустріти там когось справжній квест, навіть у сезон. Висота водоспаду близько 50 метрів.

Добратись туди найпростіше із сіл Бистрець чи Дземброня. Протяжність маршруту приблизно 9 км в одну сторону. Детальний трек до цієї місцини можна переглянути ТУТ.

Водоспад Правич

Розташований 5 км від села Мислівка Калуського району. Славиться відсутністю масового туризму та своєрідною атмосферою.

Водоспад висотою понад 3 метри, від нього починається маршрут на гору Яйко-Ілемське (Горгани). Детальне розташування можна знайти ТУТ.

Бухтівецький водоспад

Знаходиться у селі Букове Надвірнянського району. Водоспад оточений скельними стінами та має кришталево чисту воду, яка стрімко спадає з висоти близько 8 метрів, утворюючи прохолодну купіль внизу.

Це одне з тих місць, де можна побути наодинці з природою: туристів тут зазвичай небагато, особливо в будні.

До локації веде невелика лісова стежка. Особливо гарно тут після дощу, коли водоспад стає потужнішим і гучнішим. Детальний трек дивіться ТУТ.

Інформатор Коломия