Як постачальникам зберігати контроль над ситуацією в умовах демпінгу та кризи

Після кількох років безперервних викликів — пандемії, повномасштабної війни, зменшення попиту й кадрових змін — український ринок переживає сильну турбулентність.

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У таких умовах постачальники змушені адаптуватися до жорсткої конкуренції, цінових коливань і ризику втрати впливу на власну мережу збуту. У цьому матеріалі поговоримо про те, як автоматичний моніторинг цін за допомогою PriceCop допомагає не лише захищати бізнес, а й активно його розвивати.

Зниження рівня життя споживачів призводить до того, що продавці йдуть на крайні заходи — включно з агресивним зниженням цін. Така тактика не лише шкодить ринку, а й руйнує імідж бренду, знижує прибутковість і ставить під загрозу стосунки з партнерами.

Крім того, компанії стикаються з дефіцитом кадрів. Коли на одного менеджера припадає кілька напрямків, не залишається ресурсу для оперативного моніторингу. Перевірка цін вручну — марна трата часу в умовах, де важлива кожна година.

Наслідки цінового хаосу

Демпінг запускає лавину проблем. Якщо його не зупинити вчасно, компанія отримує:

обвал маржинальності по всіх каналах;



падіння довіри до бренду;



порушення сформованої системи ціноутворення.



І найгірше — це може повторюватися знову і знову, якщо не втрутитися системно.

Чому PriceCop — критично важливий інструмент

Сучасному постачальнику потрібна автоматизована система контролю, яка працює без вихідних і людського втручання. PriceCop саме таким і є.

Функції сервісу:

збір даних про ціни в режимі 24/7;



фіксація порушень із наочними доказами — скріншотами;



моментальні сповіщення відповідальним працівникам (через Email, Telegram або SMS);



автоматичне виявлення нових продавців на ринку.



Це дозволяє не лише відреагувати на проблему, а й діяти проактивно, до того як вона завдасть шкоди.

Дані замість припущень

Завдяки точному та своєчасному аналізу PriceCop дозволяє ухвалювати обґрунтовані рішення. Менеджери зосереджуються на розвитку, а не на рутині. Це підвищує ефективність усієї компанії.

“Справжній контроль — це не мікроменеджмент, а доступ до достовірної інформації в потрібний момент.”

Кейс із практики: зростання продажів на 254%

Постачальник систем кондиціонування не знав, у яких магазинах представлено його бренд, і не мав впливу на ціни. Після запуску моніторингу через PriceCop:

знайдено 92 нові точки продажу;



загальне покриття ринку зросло до 236 продавців;



випадки демпінгу скоротились утричі;



кількість проданих одиниць зросла на 254%.



Це доводить, що контроль приносить конкретні результати.

Висновок

На сучасному ринку без автоматизації — нікуди. PriceCop дозволяє побачити повну картину цінової ситуації, реагувати швидко й без втрат, зберігати маржу та підсилювати позиції бренду.

Поки інші вгадують — ти вже дієш.

Вивчи можливості PriceCop — і використай їх для зростання власного бізнесу.

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