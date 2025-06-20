Мінімальні розрізи, менші ризики: у франківській ЦМКЛ працюють на новій лапароскопічній техніці

Хірургічне відділення Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська щодня рятує здоров’я та життя пацієнтів. Щоб забезпечити максимально якісну і безпечну допомогу, лікарня постійно оновлює медичне обладнання.

З початку 2025 року хірурги ЦМКЛ вже виконали понад 1400 оперативних втручань. Для ще ефективнішої роботи наприкінці 2024 року у відділенні з’явились нові сучасні апарати:

Ультразвуковий скальпель — незамінний під час операцій на печінці, жовчному міхурі та підшлунковій залозі. Завдяки новому обладнанню якість хірургічних втручань значно покращилась, а пацієнти одужують швидше.

— незамінний під час операцій на печінці, жовчному міхурі та підшлунковій залозі. Завдяки новому обладнанню якість хірургічних втручань значно покращилась, а пацієнти одужують швидше. Додаткова лапароскопічна стійка — дозволяє виконувати більшість операцій черевної порожнини без розрізів, через проколи. Це мінімізує ризики ускладнень і суттєво скорочує час реабілітації.

— дозволяє виконувати більшість операцій черевної порожнини без розрізів, через проколи. Це мінімізує ризики ускладнень і суттєво скорочує час реабілітації. Операційний ректоманоскоп — дає можливість проводити сучасну діагностику та оперативні втручання на прямій кишці з високою точністю.

У ЦМКЛ наголошують: сучасне обладнання — це не лише комфорт лікарів, а й шанс для пацієнтів отримати якісне лікування та швидше повернутися до звичного життя.