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Мінімальні розрізи, менші ризики: у франківській ЦМКЛ працюють на новій лапароскопічній техніці
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мінімальні розрізи, менші ризики: у франківській ЦМКЛ працюють на новій лапароскопічній техніці

Автор: Олег Мамчур
20/06/2025 09:51
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Хірургічне відділення Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська щодня рятує здоров’я та життя пацієнтів. Щоб забезпечити максимально якісну і безпечну допомогу, лікарня постійно оновлює медичне обладнання.

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З початку 2025 року хірурги ЦМКЛ вже виконали понад 1400 оперативних втручань. Для ще ефективнішої роботи наприкінці 2024 року у відділенні з’явились нові сучасні апарати:

  • Ультразвуковий скальпель — незамінний під час операцій на печінці, жовчному міхурі та підшлунковій залозі. Завдяки новому обладнанню якість хірургічних втручань значно покращилась, а пацієнти одужують швидше.
  • Додаткова лапароскопічна стійка — дозволяє виконувати більшість операцій черевної порожнини без розрізів, через проколи. Це мінімізує ризики ускладнень і суттєво скорочує час реабілітації.
  • Операційний ректоманоскоп — дає можливість проводити сучасну діагностику та оперативні втручання на прямій кишці з високою точністю.

У ЦМКЛ наголошують: сучасне обладнання — це не лише комфорт лікарів, а й шанс для пацієнтів отримати якісне лікування та швидше повернутися до звичного життя.