Якою буде погода в Івано-Франківській області 20 червня

20 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень — без опадів.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вдень — 19-21° тепла. По області вночі прогнозують 18-23° тепла. У високогір’ї Карпат — 10-15° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, місцями пориви — 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.