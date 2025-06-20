На Прикарпатті затримали чоловіка, який збув бойову гранату та вирощував коноплю

У рамках розпочатих кримінальних проваджень за фактами наркозлочинів та незаконного поводження зі зброєю поліцейські Галицького відділення поліції задокументували протиправну діяльність 61-річного мешканця Бурштинської територіальної громади.

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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, інформує Ратуша.

За оперативною інформацією співробітників кримінальної поліції було припинено збут нелегальних боєприпасів.

Поліцейські встановили час та місце назначеної фігурантом зустрічі з «клієнтом», де останній намагався продати бойову гранату. Його затримали на «гарячому» під час збуту небезпечного «товару».

З місця події слідчі вилучили гранату із запалом до неї та кошти, які зловмисник отримав як плату за товар.

За місцем проживання затриманого поліціянти виявили та вилучили ряд речових доказів протиправної діяльності.

Серед вилученого: нарізний пістолет, 70 набоїв різного калібру та гранату. Також на присадибній ділянці оперативники виявили понад 30 нарковмісних рослин — коноплі.

Усі речові докази слідчі направили для проведення експертиз.

Фігуранта затримали в процесуальному порядку. Дії затриманого інкримінують за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч. 1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ч. 1 ст. 310 (Незаконний посів та вирощування конопель) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

До суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Наразі встановлюється канал надходження заборонених предметів.